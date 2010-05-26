Cпециалист по работе с клиентами

Добрый день всем. Нужен специалист, в Google AdSense для увеличения прибили с сайта pelletsgold.com. ...
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Требования:
Общий опыт работы от 1 года, из них от полугода в сфере web-технологий, обязателен.
Опыт ведения клиентов.
Навык работы с первичной документацией.
Коммуникабельность, стрессоустойчивость, уравновешенность, внимательность.
Обязанности:
Ведение от 10 клиентов.
Консультирование клиентов.
Оформление первичной документации.
Выставление счетов, контроль оплат.
Ведение отчетности.
Постановка задач техническим отделам.
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