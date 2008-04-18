Доработка готового сайта

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Закрыт19 заявок468 просмотров

Необходимо внести изменения в сайт www.gorimpex.ru:

1. новая рубрика "Вакансии";

2. новая рубрика "Отзывы";

3. новая рубрика "Публикации";

4. новая рубрика "Пресс-центр";

5. новая рубрика "Наши партнеры";

6. разработка форума;

7. разработка интерактивного опросника "Ваше мнение";

8. в левой колонке новая рубрика "Проектирование и строительство полей для гольфа";

9. в левой колонке новая рубрика "Строительно-монтажное подразделение";

10. переименование существующей рубрики "Проектно-архитектурное бюро" в "Проектно-архитектурное подразделение";

11. переименование существующей рубрики "Информация на склонах" в "Оборудование безопасности на склонах".

PR-менеджер Группы компаний "Горимпекс"

Светлана Приклонова.

Моб.: +7.906.771.80.74

Эл. адрес: [email protected]

Сайт: www.gorimpex.ru

17 лет назад
agnessa2004
Светлана 
43 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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