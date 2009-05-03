Нужно поднять тиц до 100. сейчас тиц 10. пишите, пожалуйста, стоимость за тиц 50 и тиц 100 и способы поднятия со сроками размещение ссылок и доски не интересуют. тиц ...
Испаравить баг на сайте
я удалил каталог,Ю который выглядил примерно так ³³???-6457zrt$%&%RT&ZRTHSFDH65ue
я думал, что какой-то вирус.
Нужно исправить этот баг.
Самый простой вариант - если у когоесть сайт на том же шаблоне просто прислать мне этот каталог по мылу
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