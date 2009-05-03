Испаравить баг на сайте

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Закрыт2 заявки140 просмотров

www.pitbullpoker.ru

я удалил каталог,Ю который выглядил примерно так ³³???-6457zrt$%&%RT&ZRTHSFDH65ue

я думал, что какой-то вирус.

Нужно исправить этот баг.

Самый простой вариант - если у когоесть сайт на том же шаблоне просто прислать мне этот каталог по мылу

16 лет назад
texas-holdem
Комаров 
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Был
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Выбранный исполнитель

lovelas
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lovelas
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-2)
16 лет назад

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