Портал. В портал входят (пока) 4 сервера:

- Досуг (для рекламы и раскрутки)

в него входят Чат, знакомства, анекдоты, приколы, открытки, форумы и т. д.

- Digital (для рекламы и раскрутки но среди другого контингента)

в него входят учебники, статьи и различные материалы в компьютерной сфере. Например программирование, дизайн, графика и др.

- Биржа труда (для заработка)

т. е. при большой посещаемости и известности портала можно размещать (за деньги) объявления о работе на других серверах, а также обеспечить поис и подбор персонала для фирм и работы для пользователей.

- Рекламный брокер (для заработка)

т. е. при большой посещаемости и известности портала можно регистрировать рекламодателей и организовать своего рода каталог рекламы, с помощью которого пользователь сможет размещать ссылки на сайты рекламодателей на вебстраницах, листах рассылки, в программах.

Позднее можно открыть магазин