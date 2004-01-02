Ищется спонсор для практически готового Multiplayer Online Games Portal. В наличии игровой сервер и клиент, набор CGI-скриптов для создания пользователей и получения статистики. Проект поддерживает рекламу и включает чат. Возможна интеграция с Yahoo IM, AOL IM, ICQ. Ожидаются предложения для дальнейшего развития проекта.
Необходим спонсор для проекта "Портал RSP"
Портал. В портал входят (пока) 4 сервера:
- Досуг (для рекламы и раскрутки)
в него входят Чат, знакомства, анекдоты, приколы, открытки, форумы и т. д.
- Digital (для рекламы и раскрутки но среди другого контингента)
в него входят учебники, статьи и различные материалы в компьютерной сфере. Например программирование, дизайн, графика и др.
- Биржа труда (для заработка)
т. е. при большой посещаемости и известности портала можно размещать (за деньги) объявления о работе на других серверах, а также обеспечить поис и подбор персонала для фирм и работы для пользователей.
- Рекламный брокер (для заработка)
т. е. при большой посещаемости и известности портала можно регистрировать рекламодателей и организовать своего рода каталог рекламы, с помощью которого пользователь сможет размещать ссылки на сайты рекламодателей на вебстраницах, листах рассылки, в программах.
Позднее можно открыть магазин
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Прочее2 заявкиЗакрыт21 год назад