Установка платежной системы
Поставить форум на Discuz
Что собственно надо сделать: найти последнюю версию, распаковать и объяснить мне, куда его закачать и как настроить. И проконсультировать в процессе настройки.
Вот пример, хочу такой же: http://www.websitexs.ru/forums/index.php
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