Поставить форум на Discuz

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Завершен1 заявка130 просмотров

Что собственно надо сделать: найти последнюю версию, распаковать и объяснить мне, куда его закачать и как настроить. И проконсультировать в процессе настройки.

Вот пример, хочу такой же: http://www.websitexs.ru/forums/index.php

13 лет назад
n_zhuravlev
Николай 
57 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kaktyzzz_
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$17
1 день
Все сделано хорошо.
все отлично

Заявки фрилансеров

kaktyzzz_
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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