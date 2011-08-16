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Сделать стенограмму песни ("разблюдовку")
Необходим "сценарий" композиции с указанием времени (мин:сек) и текста.
Композиция в архиве, прикреплена к проекту.
Пример:
0:00
0:05 "Поехали"
0:10 "Поехали, поехали"
и т.п.
Оплата Яндекс-деньгами. Работа срочная.
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