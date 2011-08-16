Сделать стенограмму песни ("разблюдовку")

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Закрытнет заявок111 просмотров

Необходим "сценарий" композиции с указанием времени (мин:сек) и текста.

Композиция в архиве, прикреплена к проекту.

Пример:

0:00

0:05 "Поехали"

0:10 "Поехали, поехали"

и т.п.

Оплата Яндекс-деньгами. Работа срочная.

14 лет назад
stasafon
46 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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