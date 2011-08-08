Ввод текста с youtube и с аудио Тема интересная - ИТ, центры обработки данных, инженерная инфраструктура Работа будет постоянная, однако периодами - после конференций и семинаров ...
Дать видео отзыв о инфопродукте
Нужно записать видео отзыв о курсе SEO Практика http://seo.dvd-era.ru/
Длительность не более 3-4 минут.
Условие - у исполнителя должен быть действующий сайт
Предоставлю курс для ознакомления.
Примеры
http://dvd-era.ru/otz/Yakov_Li.rar
http://dvd-era.ru/otz/Boris_Titov.rar
http://dvd-era.ru/otz/Alexandr_Sysoev.rar
Просьба указывать цены.
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