Дать видео отзыв о инфопродукте

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Закрыт2 заявки167 просмотров

Нужно записать видео отзыв о курсе SEO Практика http://seo.dvd-era.ru/

Длительность не более 3-4 минут.

Условие - у исполнителя должен быть действующий сайт

Предоставлю курс для ознакомления.

Примеры

http://dvd-era.ru/otz/Yakov_Li.rar

http://dvd-era.ru/otz/Boris_Titov.rar

http://dvd-era.ru/otz/Alexandr_Sysoev.rar

Просьба указывать цены.

14 лет назад
sator
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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