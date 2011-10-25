Ввод текста с youtube и с аудио

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Завершен20 заявок523 просмотра

Ввод текста с youtube и с аудио

Тема интересная - ИТ, центры обработки данных, инженерная инфраструктура

Работа будет постоянная, однако периодами - после конференций и семинаров

После семинаров объемы очень большие - часы

Оплата вебмани или ЯД

Ваше предложение по ценам за данный ролик с учетом реальной перспективы работы и получения заказов постоянно

P.S. В личку не пишите, все предложения просматриваю внимательно

Реальные примеры роликов

http://www.youtube.com/watch?v=G6whRtvEyTo

http://www.youtube.com/watch?v=9RyQEswa-iA

14 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

laretti
Юлия 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Отличная работа, Юля, спасибо.
Благодарю Дмитрия за сотрудничество и возможность поработать над интересный проектом.

Заявки фрилансеров

laretti
Юлия 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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