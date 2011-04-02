Создание плейлистов

Имеем: 1. Большое кол-во камер наблюдения, каждая из которых является самостоятельной точкой (модель камер уточню позднее). Каждая камера подключена к сети и имеет свой ip адрес и порт. Нужно: 1. Настроить сервер на который должна идти трансляция с этих ...
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