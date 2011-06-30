Расшифровка аудиоролика

ПрочееЗавершен14 заявок338 просмотров
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Требуется расшифровка аудио ролика. Срок - завтра - обед по мск. Длительность - 5 часов. Возможно разделение а несколько исполнителей. Пишите ваши цены за час. Выбор - по минимальной цене

12 лет назад
lokomotiv123
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
BlueMoon
Наталия 
48 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Очень надежный исполнитель. Выполнила работу быстро и качественно. К тому же приятный в общении человек. Всем рекомендую
Андрей очень четко формулирует задание. Постоянно находится на связи с исполнителем, всегда дает ценные советы, которые очень помогают в работе. Огромное спасибо Андрею за сотрудничество. Очень приятный человек, весьма внимательный к исполнителю. Рекомендую всем.
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