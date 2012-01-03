Снять себя на камеру

Требуется создание субтитров к фильмам и сериалам. За основу нужно будет брать английские и русскую озвучку, по ней перенабирать английские субтитры подставляя русские фразы. Грамотность, корректность обязательна.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо 5 разных людей от 16 лет и старше, обладающие эмоциями и небольшой актерской игрой. Так же наличие неплохой камеры на компьютере.
Задача:
- сказать пару предложений в камеру и все)
Писать в Skype: cyndyk_ids
- Похожие заказы
- Прочее8 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть рекламный видеоролик. Нужно зделать так, чтобы на протяжении всего видео в его верхней части была надпись "Продажи в кредит, рассрочка" Видео прикрепляю к заданию.Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нам периодически требуется записать ту или иную трансляцию с различных ТВ трансляций, преимущественно спутниковых. У тех людей с кем мы работаем далеко не всегда есть время выполнить работу или же даже запустить за ранее. Поэтому мы бы ...Прочее5 заявокЗакрыт12 лет назад
В общем нужен человек для очень простой работы. Нужно будет находить аудио VK или подобных ресурсах, копировать ссылки на аудиозаписи, названия которых я дам, а затем добавлять ссылки на мой сайт. Нужно будет находить OST'ы к ...Прочее17 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть несколько аудио записей и видеозаписей которые надо нарезать на смысловые куски.Прочее8 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно разработать приложения, с старыми книгами ( прошло 50 лет со смерти писателя). Приложение платное . Также там будет ссылка на мой сайт, на котором можно материально поблагодарить разработчиков. Все тексты ...Закрыт12 лет назад
Есть запись 5 сезонов по 12-13 серий одного сериала, уже с переводом на русский. Качество записи конечно не самое лучшее, но разобрать голоса можно без проблем. Задача переписать текст русских дублеров по ролям, в любом удобном формате: ...Прочее6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Ввод текста с youtube и с аудио на праздники Тема интересная — ИТ, центры обработки данных, инженерная инфраструктура Работа будет постоянная, однако периодами — после конференций и семинаров После семинаров объемы очень большие — часы Сейчас несколько часов - ...Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Добрый вечер. Нужно быстро конвертировать из формата AU в MP3. Пишите номера ICQ свяжусь самЗакрыт12 лет назад
Есть изображение 16x16, 4:2:0 (изображение состоит из 1 макроблока). Соответственно, в нем присутствует 4 блока 4x4 Cb и 4 блока 4x4 Cr.Требуется описать математику алгоритма кодирования H264 хрома компоненты - DCT, Hadamard tranform, quantization, CAVLC ...Закрыт12 лет назад