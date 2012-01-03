Снять себя на камеру

ПрочееЗакрытнет заявок339 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Необходимо 5 разных людей от 16 лет и старше, обладающие эмоциями и небольшой актерской игрой. Так же наличие неплохой камеры на компьютере.

Задача:

- сказать пару предложений в камеру и все)

Писать в Skype: cyndyk_ids

12 лет назад
Cyndyk
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Создание субтитров

    Требуется создание субтитров к фильмам и сериалам. За основу нужно будет брать английские и русскую озвучку, по ней перенабирать английские субтитры подставляя русские фразы. Грамотность, корректность обязательна.

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наложить текст на видео

    Есть рекламный видеоролик. Нужно зделать так, чтобы на протяжении всего видео в его верхней части была надпись "Продажи в кредит, рассрочка" Видео прикрепляю к заданию.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Запись телеканалов / телепередач

    Нам периодически требуется записать ту или иную трансляцию с различных ТВ трансляций, преимущественно спутниковых. У тех людей с кем мы работаем далеко не всегда есть время выполнить работу или же даже запустить за ранее. Поэтому мы бы ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поиск ссылок на музыку

    В общем нужен человек для очень простой работы. Нужно будет находить аудио VK или подобных ресурсах, копировать ссылки на аудиозаписи, названия которых я дам, а затем добавлять ссылки на мой сайт. Нужно будет находить OST'ы к ...

    Прочее17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка приложения на IOS 5

    Нужно разработать приложения, с старыми книгами ( прошло 50 лет со смерти писателя). Приложение платное . Также там будет ссылка на мой сайт, на котором можно материально поблагодарить разработчиков. Все тексты ...

    iOS
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Расшифровка аудиозаписей с ТВ

    Есть запись 5 сезонов по 12-13 серий одного сериала, уже с переводом на русский. Качество записи конечно не самое лучшее, но разобрать голоса можно без проблем. Задача переписать текст русских дублеров по ролям, в любом удобном формате: ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ввод текста с youtube и с аудио

    $50

    Ввод текста с youtube и с аудио на праздники Тема интересная — ИТ, центры обработки данных, инженерная инфраструктура Работа будет постоянная, однако периодами — после конференций и семинаров После семинаров объемы очень большие — часы Сейчас несколько часов - ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Конвертация мелодий

    $50

    Добрый вечер. Нужно быстро конвертировать из формата AU в MP3. Пишите номера ICQ свяжусь сам

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Видеокодирование h264 макроблока изображения

    Есть изображение 16x16, 4:2:0 (изображение состоит из 1 макроблока). Соответственно, в нем присутствует 4 блока 4x4 Cb и 4 блока 4x4 Cr.Требуется описать математику алгоритма кодирования H264 хрома компоненты - DCT, Hadamard tranform, quantization, CAVLC ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад