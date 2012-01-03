Снять себя на камеру

Здравствуйте!

Необходимо 5 разных людей от 16 лет и старше, обладающие эмоциями и небольшой актерской игрой. Так же наличие неплохой камеры на компьютере.

Задача:

- сказать пару предложений в камеру и все)

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