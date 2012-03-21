Наложить текст на видео

ПрочееЗавершен9 заявок247 просмотров
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Есть рекламный видеоролик. Нужно зделать так, чтобы на протяжении всего видео в его верхней части была надпись "Продажи в кредит, рассрочка"

Видео прикрепляю к заданию.

12 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
55 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
ryslv
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Все было сделано оперативно и с учетом всех пожеланий. Очень хороший исполнитель - Рекомендую!
Все задачи были понятно изложены, оплата своевременная, было приятно работать. Надеюсь ещё поработаем. Очень рекомендую этого заказчика.
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