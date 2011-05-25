ryslv

Руслан ryslv

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Видеомонтаж, создание АЕ проектов, видеодизайн, лого заставки

Приветствую друзья..

Я занимаюсь профессионально видеомонтажом и видеодизайном более 10 лет.

Так же я беру на заказ:

  • изготовление различного рода эффектов и создание проектов в программе Adobe After Effects;
  • Логозаставки;
  • ретушь фото;
  • банеры (статичные и гиф анимация);
  • установка сайтов/форумов на движках (vBulletin и Invision Power Board)
  • + дальнейшее администрирование и абгрейды по нуждам заказчика.
Работаю качественно и быстро, ответственно подхожу к каждому заданию, постоянно на связи. Цены обсуждаемые, пишите. :)

  • Нужна озвучка на двух языках

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры, обращаюсь к Вам за помощью, нужно сделать озвучку текста на двух языках, (Русский и Украинский). Текста около 30 слов, не больше. Это озвучка будет подставлена под видео ролик, мне нужно знать, ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

AnShuba
49 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Нужна озвучка на двух языках
И Вам спасибо, Руслан! Было приятно работать! Рекомендую, как отличного заказчика и приятного в общении человека! Оплата вовремя, без всяких задержек! С удовольствием, еще поработаю вместе! Удачи в делах!
Спасибо Андрей, за быстро и качественно выполненную работу, было приятно с Вами работать. С человеком легко найти общий язык, рекомендую этого человека, хороший специалист! Надеюсь ещё будем работать с Вами, удачи и всего хорошего.
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