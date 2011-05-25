Здравствуйте уважаемые фрилансеры, обращаюсь к Вам за помощью, нужно сделать озвучку текста на двух языках, (Русский и Украинский). Текста около 30 слов, не больше. Это озвучка будет подставлена под видео ролик, мне нужно знать, ...