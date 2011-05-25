Видеомонтаж, создание АЕ проектов, видеодизайн, лого заставки
Приветствую друзья..
Я занимаюсь профессионально видеомонтажом и видеодизайном более 10 лет.
Так же я беру на заказ:
- изготовление различного рода эффектов и создание проектов в программе Adobe After Effects;
- Логозаставки;
- ретушь фото;
- банеры (статичные и гиф анимация);
- установка сайтов/форумов на движках (vBulletin и Invision Power Board)
- + дальнейшее администрирование и абгрейды по нуждам заказчика.
Работаю качественно и быстро, ответственно подхожу к каждому заданию, постоянно на связи. Цены обсуждаемые, пишите. :)