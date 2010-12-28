AnShuba

Андрей Шуба AnShuba

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Видеомонтаж, видеодизайн, дикторская начитка

Добрый день.

Выполнение работ по видеомонтажу, видеодизайну, а также дикторская начитка.

Видеомонтаж коротких рекламных роликов

Видеомонтаж сюжетных роликов

Работа с любым видом и с любой продолжительностью видеоматериала. От 1-ой минуты

до полутора часов.

Также музыкальное оформление и "обшумовка" видео.

Графическое оформление телевизионных программ

Графическое оформление рекламных роликов и сюжетов разной длительности.

Предлагаю услуги профессиональной дикторской начитки.

Если Вас заинтересовали мои услуги - примеры работ в профиле.

Жду Вашей информации. Заранее спасибо!

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Отзывы заказчиков

ryslv
43 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Нужна озвучка на двух языках
Спасибо Андрей, за быстро и качественно выполненную работу, было приятно с Вами работать. С человеком легко найти общий язык, рекомендую этого человека, хороший специалист! Надеюсь ещё будем работать с Вами, удачи и всего хорошего.
И Вам спасибо, Руслан! Было приятно работать! Рекомендую, как отличного заказчика и приятного в общении человека! Оплата вовремя, без всяких задержек! С удовольствием, еще поработаю вместе! Удачи в делах!
Ответный отзыв
Shramxxx
Ян Лелюк 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Озвучивание видео
Работой очень доволен.Профессиональный подход к работе. Прислушался ко всем замечаниям. Отличная дикция и владение речью. Всем советую.
Очень приятно было поработать! Работа была специфическая, но не смотря на сложности, сотрудничеством очень доволен! Оплата вовремя и без проблем! Рекомендую, как отличного заказчика! Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
alyonabrilliant
Алена 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Озвучивание видео-ролика
Андрей Шуба выполнил задание быстро и качественно! Все пожелания по озвучиванию были учтены. Было представлено несколько вариантов работ. Выполнено на отлично!
Было очень приятно поработать! Никаких проблем не было! Задача поставлена четко и ясно! Оплата была выполнена моментально! Очень приятный в общении человек! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
Озвучивание
3 отзыва
от $10
от 1 дня
#25
Видеомонтаж
нет отзывов
от $75
от 2 дней
#2416