Видеомонтаж, видеодизайн, дикторская начитка
Добрый день.
Выполнение работ по видеомонтажу, видеодизайну, а также дикторская начитка.
Видеомонтаж коротких рекламных роликов
Видеомонтаж сюжетных роликов
Работа с любым видом и с любой продолжительностью видеоматериала. От 1-ой минуты
до полутора часов.
Также музыкальное оформление и "обшумовка" видео.
Графическое оформление телевизионных программ
Графическое оформление рекламных роликов и сюжетов разной длительности.
Предлагаю услуги профессиональной дикторской начитки.
Если Вас заинтересовали мои услуги - примеры работ в профиле.
Жду Вашей информации. Заранее спасибо!
Портфолио
- AskMark Эпизод 34438 просмотров
- Школа "Победитель"402 просмотра
- Сенсации "Зимнего"400 просмотров
- Мужской голос "Клиника Вита"431 просмотр
- Мужской голос "Галактика"384 просмотра
- Мужской голос "Максимум"372 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
14 лет назад
Спасибо Андрей, за быстро и качественно выполненную работу, было приятно с Вами работать. С человеком легко найти общий язык, рекомендую этого человека, хороший специалист! Надеюсь ещё будем работать с Вами, удачи и всего хорошего.
Ответный отзыв
И Вам спасибо, Руслан! Было приятно работать! Рекомендую, как отличного заказчика и приятного в общении человека! Оплата вовремя, без всяких задержек! С удовольствием, еще поработаю вместе! Удачи в делах!
$15
10 баллов
14 лет назад
Работой очень доволен.Профессиональный подход к работе. Прислушался ко всем замечаниям. Отличная дикция и владение речью. Всем советую.
Ответный отзыв
Очень приятно было поработать! Работа была специфическая, но не смотря на сложности, сотрудничеством очень доволен! Оплата вовремя и без проблем! Рекомендую, как отличного заказчика! Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество!
$15
10 баллов
14 лет назад
Андрей Шуба выполнил задание быстро и качественно! Все пожелания по озвучиванию были учтены. Было представлено несколько вариантов работ. Выполнено на отлично!
Ответный отзыв
Было очень приятно поработать! Никаких проблем не было! Задача поставлена четко и ясно! Оплата была выполнена моментально! Очень приятный в общении человек! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Озвучивание
3 отзыва
от $10
от 1 дня
#25
Видеомонтаж
нет отзывов
от $75
от 2 дней
#2416