Озвучивание видео-ролика

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен10 заявок237 просмотров

Нужно озвучить видео-ролик длительностью 2-3 минуты.

14 лет назад
alyonabrilliant
Алена 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

AnShuba
49 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Андрей Шуба выполнил задание быстро и качественно! Все пожелания по озвучиванию были учтены. Было представлено несколько вариантов работ. Выполнено на отлично!
Было очень приятно поработать! Никаких проблем не было! Задача поставлена четко и ясно! Оплата была выполнена моментально! Очень приятный в общении человек! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

AnShuba
49 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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