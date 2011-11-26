Требуется обработать аудио- и видео материал

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Закрыт6 заявок246 просмотров

Нужен специалист на регулярной основе для монтажа скринкастов, аудио и видео материалов. Желательно знание программ Аудасити, Камтазия и других программ по обработке мультимедия материалов.

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13 лет назад
kliker
50 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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