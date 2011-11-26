Требуется специалист по контекстной рекламе Google Adwords. Пишите ваши предложение на ICQ: 3922352 либо в SKype: insight.1
Требуется обработать аудио- и видео материал
Нужен специалист на регулярной основе для монтажа скринкастов, аудио и видео материалов. Желательно знание программ Аудасити, Камтазия и других программ по обработке мультимедия материалов.
Напишите свои расценки и опыт.
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