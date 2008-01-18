Звукозапись онлайн

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Закрыт2 заявки243 просмотра

Посетителю сайта предоставляется возможность записать звуковое сообщение.

Запись производится на сервере. Никакие аплеты или другие программы, кроме Интернет браузера, на клиентском компьютере не запускаются. Интерфейс аналогичен такому http://www.microsing.com/recorder/vm01.php

PHP
17 лет назад
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Vadim Vadim 
61 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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