База данных предприятий

Есть готовая база предприятий (в Ворде).

Рубрики: транспорт, медицина, строительство, финансы, досуг и много других.

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Также нужно писать информацию для внутреннего пользования (Ф.И.О. ответственного лица за инф. и др.)

Веб-разработчики еще не сделали модуль "Каталог предприятий". Обещали сделать в феврале.

Кандидата начинаем искать заблаговременно (приступать к работе надо будет в конце февраля).

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Источники информации: порталы, доски объявлений, телефонные справочники.

Загруженность примерно на пол-года.

Требования к кандидату:

*свободное время - от 5 часов/день;

*скурпулезность, усидчивость, добросовестность;

*хорошая зрительная память.

Предпочтение девушкам в декретном отпуске, студентам 5 курса, инвалидам.

Только с Украины, желательно Киев.

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Задавайте вопросы и пишите все предложения(по схеме работы) только в проект.

Указывайте цену за одну занесенную фирму в базу.

Если возьметесь за проверку данных предприятий(телефонный обзвон, расходы оплачиваем) - укажите свою цену.

Все цены указывать в гривнях.

Для нас предпочтительная оплата -почтовый перевод.

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