Отсканировать купюры/монеты Канады

$50
ПрочееЗакрыт1 заявка159 просмотров
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Нужно отсканировать лицевую сторону всех купюр и монет находящихся сейчас в обращении в Канаде.

Сделал бы сам, но я в Украине. Купюры еще можно найти, а вот с монетами напряг.

Да и зачем бегать искать, когда это за полчаса может сделать любой фрилансер, у кого есть купюры/монеты.

Разрешение всех картинок по горизонтали должно быть 500точек, по вертикали - пропорционально физическому размеру купюры (монеты). DPI значения не имеет (печататься не будет).

Фон у монет должен быть прозрачным. У купюр тоже)

Формат файлов - PNG.

Все имена файлов должны быть единообразны:

[название монеты/купюры][пробел][ширины в мм x высота в мм]

Например,

"CAD5 250мм x 40мм.png"

"CADcoin1.00 50мм x 50мм.png"

"CADcoin0.01 50мм x 50мм.png"

Все.

ПРОШУ СРАЗУ В ЗАЯВКЕ УКАЗЫВАТЬ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ И ЦЕНУ.

Чтоб мне не нужно было тратить время и просить Вас сделать это.

Оплата - webmoney.

13 лет назад
valeriyvan
Валерий 
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Zyrka
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
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