Отсканировать купюры/монеты Канады

Нужно отсканировать лицевую сторону всех купюр и монет находящихся сейчас в обращении в Канаде.

Сделал бы сам, но я в Украине. Купюры еще можно найти, а вот с монетами напряг.

Да и зачем бегать искать, когда это за полчаса может сделать любой фрилансер, у кого есть купюры/монеты.

Разрешение всех картинок по горизонтали должно быть 500точек, по вертикали - пропорционально физическому размеру купюры (монеты). DPI значения не имеет (печататься не будет).

Фон у монет должен быть прозрачным. У купюр тоже)

Формат файлов - PNG.

Все имена файлов должны быть единообразны:

[название монеты/купюры][пробел][ширины в мм x высота в мм]

Например,

"CAD5 250мм x 40мм.png"

"CADcoin1.00 50мм x 50мм.png"

"CADcoin0.01 50мм x 50мм.png"

Все.

ПРОШУ СРАЗУ В ЗАЯВКЕ УКАЗЫВАТЬ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ И ЦЕНУ.

Чтоб мне не нужно было тратить время и просить Вас сделать это.

Оплата - webmoney.