Отсканировать купюры/монеты Канады

Нужно отсканировать лицевую сторону всех купюр и монет (если есть такие - не нашел достоверного ответа на этот вопрос) находящихся сейчас в обращении в Китае. Сделал бы сам, но я в Украине. Да и зачем бегать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отсканировать лицевую сторону всех купюр и монет находящихся сейчас в обращении в Канаде.
Сделал бы сам, но я в Украине. Купюры еще можно найти, а вот с монетами напряг.
Да и зачем бегать искать, когда это за полчаса может сделать любой фрилансер, у кого есть купюры/монеты.
Разрешение всех картинок по горизонтали должно быть 500точек, по вертикали - пропорционально физическому размеру купюры (монеты). DPI значения не имеет (печататься не будет).
Фон у монет должен быть прозрачным. У купюр тоже)
Формат файлов - PNG.
Все имена файлов должны быть единообразны:
[название монеты/купюры][пробел][ширины в мм x высота в мм]
Например,
"CAD5 250мм x 40мм.png"
"CADcoin1.00 50мм x 50мм.png"
"CADcoin0.01 50мм x 50мм.png"
Все.
ПРОШУ СРАЗУ В ЗАЯВКЕ УКАЗЫВАТЬ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ И ЦЕНУ.
Чтоб мне не нужно было тратить время и просить Вас сделать это.
Оплата - webmoney.
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