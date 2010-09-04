17 тыс. доков

Нужно открыть рассылку о "Дизайне интерьера" на subscribe.ru. mail.ru и другие От Вас вся техническая часть до одобрения рассылки и первые выпуски. После успешного старта рассылку передаете мне. От меня материал и сайт для первых рассылок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется установить программу (около 6 гигов) и потом открыть в ней документ и сохранить в нужном формате (через файл - сохранить как...). программа типа стройконсультант (формат открываемых dca.) . После открытия файл надо в хтмл сохранить.
Документов 17 тысяч. Кто согласен на такое подписаться, пишите стоимость
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