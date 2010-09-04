17 тыс. доков

Требуется установить программу (около 6 гигов) и потом открыть в ней документ и сохранить в нужном формате (через файл - сохранить как...). программа типа стройконсультант (формат открываемых dca.) . После открытия файл надо в хтмл сохранить.

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