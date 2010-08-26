Открыть рассылки на популярных сервисах

ПрочееЗакрыт1 заявка136 просмотров
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Нужно открыть рассылку о "Дизайне интерьера" на subscribe.ru. mail.ru и другие

От Вас вся техническая часть до одобрения рассылки и первые выпуски.

После успешного старта рассылку передаете мне.

От меня материал и сайт для первых рассылок

13 лет назад
vanea
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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