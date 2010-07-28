Требуется написать в формате html примерно 1000 текстов ссылок для интернет магазина, в каждом тексте разные анкоры и разный адрес ссылки. В общем и целом нужно 1000 ссылок на каждую страницу интернет магазина – своя, и текст и адрес.Все это нужно предоставить в .txt формате в столбик – каждая ссылка, с новой строки. Каждый текст должен содержать анкор внутри околоссылочного текста