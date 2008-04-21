Переправить названия 1000 страниц

Во время экспорта часть букв названий статей (которые должны были быть все латинскими буквами) оказались русскими.

Требуется исправить названия 1000 страниц в CMS-ке. Русскую E на латинскую E и т.п.

Оплата 5 WMZ. Работы минут на 30-50, если сразу разберетесь.