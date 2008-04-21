Есть проект А . Его нужно раскрутить путем инвайта ключевых пользователей кторые находятся на других проектах. За каждого ключевого пользователя 1$. Ключевые пользователи - посетители муз ресурсов типа зайцев нет которые активно загружают треки на ...
Переправить названия 1000 страниц
Во время экспорта часть букв названий статей (которые должны были быть все латинскими буквами) оказались русскими.
Требуется исправить названия 1000 страниц в CMS-ке. Русскую E на латинскую E и т.п.
Оплата 5 WMZ. Работы минут на 30-50, если сразу разберетесь.
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