Переправить названия 1000 страниц

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт15 заявок330 просмотров

Во время экспорта часть букв названий статей (которые должны были быть все латинскими буквами) оказались русскими.

Требуется исправить названия 1000 страниц в CMS-ке. Русскую E на латинскую E и т.п.

Оплата 5 WMZ. Работы минут на 30-50, если сразу разберетесь.

17 лет назад
wade_seo
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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