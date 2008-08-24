Поиск статей на заданую тематику

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Завершен39 заявок627 просмотров

Требуется ответственный человек для поиска статей на заданую тематику.

Оставляйте свои предложения здесь.

17 лет назад
knyazd
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

flitted
37 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад
Отлично справилась с задачей. Кроме поиска статей сделала хороший рерайт, за что огромное спасибо! Рекомендую!!!
С Дмитрием легко и приятно работать. Оплачивает работу сразу по окончанию, щедро и без задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество ;)

Заявки фрилансеров

flitted
37 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
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