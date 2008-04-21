Во время экспорта часть букв названий статей (которые должны были быть все латинскими буквами) оказались русскими. Требуется исправить названия 1000 страниц в CMS-ке. Русскую E на латинскую E и т.п. ...
Русифицировать движок
Нужно сделать перевод lang файлов в архиве.
icq по вопросам - 818-770
Заявки фрилансеров
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