Расшифровываем аудио семинара в текст

Придумать сценарий для 30-секундного ролика на сайт. Ролик запускается автоматически и должен зацепить посетителя и мотивировать к дальнейшему внимательному изучению предлагаемой услуги. Тематика: сервис CMC paccылоk.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно аудио запись перевести в текст
запись около часа, качество хорошее.
указывайте цену за 1 минуту
Оплата электронными деньгами.
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