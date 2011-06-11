Расшифровываем аудио семинара в текст

ПрочееЗавершен15 заявок292 просмотра
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Нужно аудио запись перевести в текст

запись около часа, качество хорошее.

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13 лет назад
dimcom
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alvarez
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$12
1 день
Надежда профессионально расшифровала запись, а текст оформила в интересную и последовательную статью. Остался очень доволен, всем рекомендую!
Очень понравилось работать с Дмитрием. Четкое разъяснение задачи с его стороны, никаких претензий по оплате с моей. Очень доброжелательный и приятный в общении заказчик. Искренне рекомендую всем!
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