Размножить статью

ПрочееЗакрыт1 заявка188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужно размножить статью НА АНГЛИЙСКОМ языке объемом 3500 знаков с пробелами.

В статье – 7 ссылок.

1. В каком виде нужна исходная статья?

2. Сколько будет стоить и что получится на выходе?

3. Что получится на выходе? (сколько копий, с какой уникальностью и т. д.)

4. Сколько времени займет?

13 лет назад
Witchy
Дарья 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
  • Похожие заказы

  • Создание урока о WebMoney со скринами

    $6

    Необходимо создать урок об открытии кошелька в Вебмони (WebMoney Keeper Clasic) с установкой софта на комп и всех этапов регистрации!!! - текст + скрины (пошаговая инструкция)

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вбить паспортные данные в панель регистратора

    Есть паспортные данные для регистрации доменов в зоне RU. Необходимо их вбить в панель регистратора + залить сами сканы паспортов. Регистратор - reg.ru Ищу исполнителя, которому можно доверить аккаунт с доменами. Сама работа очень простая, требует только времени ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сравнение объектов на 2 сайтах

    Необходимо сравнить информацию на 2 сайтах. Недостающие объекты на втором сайте, скидываете пачкой в форме ссылок на страницы. Все просто, подробно напишу в личку. один объект 10 wmr.

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Анализ данных в Statistica

    $20

    Необходимо провести анализ временного ряда в программе Statistica (любой версии, начиная с 6.0). Необходимо построить адаптивные модели, провести компонентный анализ и построить модель АРПСС для заданного временного ряда. По "наилучшей" модели - построить прогноз. Бюджет ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение группы Вконтакте

    Необходимо анализировать существующие группы Вконтакте, связанные с Маркетингом, PR, рекламой, собственным бизнесом и проч. И отбирать среди участников групп людей, так или иначе связанных с маркетингом. Там даже есть функционал ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подключение интернет магазинов к системе отзывов

    $350

    Необходимо подбирать по тематике интернет-магазины и заниматься их подключением к системе распределенных отзывов о товарах. расстановка идентификаторов из базы на товары интернет магазина оплата указана за каждый магазин за подключение авторитетных магазинов 500р (по согласованию)

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать 200 комментариев, в течение месяца

    $50

    Сайт с обзорами программ. Нужно в течение месяца оставлять комментарии (по 6-7 комментариев в день). Комментарий должен быть адекватным, состоять из нескольких предложений (100-500 символов), и без грубых грамматических ошибок. Пример плохого комментария: "спасиба, риспект и уважуха, прога ...

    Прочее2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Презентация на автомобильную тематику

    Тема: Автомобили АРТДЕКО (с 1925 года) Пожелания: - не очень яркое оформление - первый слайд (титульный лист) должен иметь фон отличный от остальных - побольше картинок, но и текст то же нужен - в конце призентации слайд с использованными материалами ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Эссе по демографии

    Эссе должно содержать анализ отдельно взятого демографического процесса(ов) в отдельно взятой стране и/или их сравнение между странами за определенный промежуток времени (желательно от 10 лет) Демографические процессы как вам уже должно быть известно, это: смертность (в т. числе по причинам), ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Расшифровка аудио

    Здравствуйте! Есть 40 мин аудио на расшифровку, качество хорошее. Нужно сделать к 16-00 по Мск сегодня. Оплата 27 руб/1800 знаков с пробелами, перечислим на электронный счет через неделю. Кто сможет взять?

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад