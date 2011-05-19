Необходимо создать урок об открытии кошелька в Вебмони (WebMoney Keeper Clasic) с установкой софта на комп и всех этапов регистрации!!! - текст + скрины (пошаговая инструкция)
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Здравствуйте!
Нужно размножить статью НА АНГЛИЙСКОМ языке объемом 3500 знаков с пробелами.
В статье – 7 ссылок.
1. В каком виде нужна исходная статья?
2. Сколько будет стоить и что получится на выходе?
3. Что получится на выходе? (сколько копий, с какой уникальностью и т. д.)
4. Сколько времени займет?
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