Собрать в таблицу московские инет-магазины

Нужно сделать следующее:

в каждом округе Москвы (кроме Зеленограда) найти по 10 интернет-магазинов, которые отвечают вот этим параметрам:

1. Торгуют преимущественно некрупной бытовой электроникой (телефоны, гаджеты, планшеты, etc.)

2. НЕ заточены под какой-то конкретный бренд (apple, etc.)

3. НЕ являются интернет гипермаркетами и всякими мегарускреченными магазинами (такие торгуют всем подряд, имеют множество оффлайновых точек, кучи отзывов, etc. Эти - не наши.)

4. Имеют 1-2 точки самовывоза (если точек нет или больше двух - не надо.

5. Среди их ассортимента нет диктофонов.

В общем, наши магазины - классического образца: сайт плюс комната-склад.

Таких масса и они обычно обитают дальше 2-3 страницы Яндекса.

Найденные магазины заносим в экселевскую табличку.

Колонки: URL | контактное мыло | адрес пункта выдачи

Вот и всё.

Стоимость и сроки такой работы интересуют. Спасибо.