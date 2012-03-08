Собрать в таблицу московские инет-магазины

Аккуратно набрать тексты из вложения. Должно получиться 6 документов MS Word с названиями 1.jpg, 2.jpg и т.д. ВНИМАНИЕ! не нужно предлагать сделать работу за отзыв. не нужно выполнять задание без моего предварительного согласия. Отписывайтесь в проекте с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием цены ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать следующее:
в каждом округе Москвы (кроме Зеленограда) найти по 10 интернет-магазинов, которые отвечают вот этим параметрам:
1. Торгуют преимущественно некрупной бытовой электроникой (телефоны, гаджеты, планшеты, etc.)
2. НЕ заточены под какой-то конкретный бренд (apple, etc.)
3. НЕ являются интернет гипермаркетами и всякими мегарускреченными магазинами (такие торгуют всем подряд, имеют множество оффлайновых точек, кучи отзывов, etc. Эти - не наши.)
4. Имеют 1-2 точки самовывоза (если точек нет или больше двух - не надо.
5. Среди их ассортимента нет диктофонов.
В общем, наши магазины - классического образца: сайт плюс комната-склад.
Таких масса и они обычно обитают дальше 2-3 страницы Яндекса.
Найденные магазины заносим в экселевскую табличку.
Колонки: URL | контактное мыло | адрес пункта выдачи
Вот и всё.
Стоимость и сроки такой работы интересуют. Спасибо.
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