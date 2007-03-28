нужно заполнить форум на сайте, разделы: - Веб-дизайн - программирование - графический дизайн - поисковые системы - usability - интернет-реклама - ...
Заполнение форума интернет-тематика
Нужно заполнить форум на сайте, разделы:
- Веб-дизайн
- программирование
- графический дизайн
- поисковые системы
- usability
- интернет-реклама
- интернет-маркетинг
- seo
- контент
- продвижение
8-10 тем +обсуждения в каждом разделе (в среднем от 3 до 7 ответов).
Ваши предложения с ценой. Желательно знание тем.
Выбранный исполнитель
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