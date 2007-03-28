Заполнение форума интернет-тематика

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен11 заявок434 просмотра

Нужно заполнить форум на сайте, разделы:

- Веб-дизайн

- программирование

- графический дизайн

- поисковые системы

- usability

- интернет-реклама

- интернет-маркетинг

- seo

- контент

- продвижение

8-10 тем +обсуждения в каждом разделе (в среднем от 3 до 7 ответов).

Ваши предложения с ценой. Желательно знание тем.

18 лет назад
stanislav75
51 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

astel
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 лет назад
$60
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, нормальная постановка работы, своевременные и грамотные корректировки, оплата сразу по результату.

Заявки фрилансеров

astel
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 лет назад

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