Администратор проекта

Следить за порядком во всех разделах, контролировать общение и соблюдение правил форума, поддерживать общение. Основная задача – увеличивать популярность форума, количество участников и число интересных обсуждений. Дополнительные задачи: стимулировать появление новых интересных тем, стимулировать общение ...
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Международной языковой школе дистанционного обучения ILe-School (Los Angeles, CA, USA), на постоянную основу, требуются администраторы отвечающие за исполнение текущих задач внутри образовательного процесса школы.
Основные задачи:
1) Работа с агентами:
- консультирование по всем вопросам касающимся технической и учебной части, а так же по иным вопросам (финансового, кадрового, и т.д. плана), с согласованием руководства.
- помощь в оформлении клиента (прием-корректировка анкет).
- регистрация клиентов в системе ILe-School.
2) Работа с клиентами:
- Ведение базы данных по клиентам.
- Контроль проведения образовательного процесса школы.
- Составление расписания занятий и назначение преподавателей.
- Помощь и консультирование клиента по работе с личным кабинетом в процессе обучения.
- Уведомление студентов об изменении в расписании, и другой важной информации.
- техническая поддержка студентов во время проведения занятия.
- администрирование занятий с технической стороны.
Требования к кандидату:
- Возраст: от 21 года, Образование: высшее, средне-специальное.
- Личные качества: Грамотная речь, доброжелательность, хорошая дикция, ответственность, нацеленность на результат, коммуникативные навыки.
- Опыт работы: работа в сфере администрирования, работа с клиентами, минимальные навыки продаж.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО: наличие компьютера, выделенная линия интернет, Skype.
- Знание языка: английский на уровне понимания разговорной речи.
- Владение компьютером: уверенный пользователь.
Условия работы:
- Дистанционное администрирование.
- Заработная плата оговаривается на собеседовании (от 15 тысяч рублей).
- График работы полный рабочий день (возможен индивидуальный график).
- Профессиональный молодой коллектив.
- Возможность карьерного роста.
Кандидаты рассматриваются только после прохождения собеседования.
Ознакомиться с методикой, а так же услугами школы можно на нашем сайте: http://www.ile-school.com/doceboCms/
Так же необходимо предоставить свое резюме на e-mail компании. В теме письма Обязательно указывать: название вакансии, город.
Контакты:
Менеджер Школы: Андрей Ковалёв
E-Mail: [email protected]
Skype: iles.manager
WebSite: http://www.ile-school.com/doceboCms/
City: Los Angeles, CA, USA
Президент Школы: Владимир Соловьёв
Tell: +7(495)663-71-22 (Москва),
Tell2: +1(949)544-14-74 (Los Angeles, USA)
E-Mail: [email protected]
Skype: gurmanco
WebSite: http://www.ile-school.com/doceboCms/
City: Los Angeles, CA, USA
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