Администратор проекта

Международной языковой школе дистанционного обучения ILe-School (Los Angeles, CA, USA), на постоянную основу, требуются администраторы отвечающие за исполнение текущих задач внутри образовательного процесса школы.

Основные задачи:

1) Работа с агентами:

- консультирование по всем вопросам касающимся технической и учебной части, а так же по иным вопросам (финансового, кадрового, и т.д. плана), с согласованием руководства.

- помощь в оформлении клиента (прием-корректировка анкет).

- регистрация клиентов в системе ILe-School.

2) Работа с клиентами:

- Ведение базы данных по клиентам.

- Контроль проведения образовательного процесса школы.

- Составление расписания занятий и назначение преподавателей.

- Помощь и консультирование клиента по работе с личным кабинетом в процессе обучения.

- Уведомление студентов об изменении в расписании, и другой важной информации.

- техническая поддержка студентов во время проведения занятия.

- администрирование занятий с технической стороны.

Требования к кандидату:

- Возраст: от 21 года, Образование: высшее, средне-специальное.

- Личные качества: Грамотная речь, доброжелательность, хорошая дикция, ответственность, нацеленность на результат, коммуникативные навыки.

- Опыт работы: работа в сфере администрирования, работа с клиентами, минимальные навыки продаж.

- ОБЯЗАТЕЛЬНО: наличие компьютера, выделенная линия интернет, Skype.

- Знание языка: английский на уровне понимания разговорной речи.

- Владение компьютером: уверенный пользователь.

Условия работы:

- Дистанционное администрирование.

- Заработная плата оговаривается на собеседовании (от 15 тысяч рублей).

- График работы полный рабочий день (возможен индивидуальный график).

- Профессиональный молодой коллектив.

- Возможность карьерного роста.

Кандидаты рассматриваются только после прохождения собеседования.

Ознакомиться с методикой, а так же услугами школы можно на нашем сайте: http://www.ile-school.com/doceboCms/

Так же необходимо предоставить свое резюме на e-mail компании. В теме письма Обязательно указывать: название вакансии, город.

Контакты:

Менеджер Школы: Андрей Ковалёв

E-Mail: [email protected]

Skype: iles.manager

WebSite: http://www.ile-school.com/doceboCms/

City: Los Angeles, CA, USA

Президент Школы: Владимир Соловьёв

Tell: +7(495)663-71-22 (Москва),

Tell2: +1(949)544-14-74 (Los Angeles, USA)

E-Mail: [email protected]

Skype: gurmanco

WebSite: http://www.ile-school.com/doceboCms/

City: Los Angeles, CA, USA