Администрирование проекта

Имеются скрипты агентства недвижимости, есть хостинг и домен. Необходимо установить движок на сервер. Язык ASP. Срочно! Оплата по договорённости, движок Enthrallweb eHomes.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен админ для проекта + он же должен будет выставлять новости (проект: Warez).
Проект новый, перспективный - есть новые взгляды и возможности для получения максимальной прибыли с проекта.
Оплата % с прибыли.
P.S. Минимальное обучение гарантируется, человек нужен ответсвенный, постоянный, без проблем с выгодом в интернет, вообщем работа постоянная и важная.
- Похожие заказы
- Прочее1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
обновление статей/новостей на сайте. 2-3 новости или статьи в неделю. постоянная удалённая. увеличение гонорара при увеличении объёмов.Закрыт16 лет назад
Требуется произвести анализ покрытия сетями GSM четырьми ведущими операторами в заданной точке (Петербург, р-н м.Лесная). Определить доступные БС, напраления на них, силу сигнала и др. параметры. Результатом работы являются обоснованные рекомендации по оптимальной установке направленной ...Прочеенет заявокЗакрыт16 лет назад
Настройка удаленной работы с 2SПрочее3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть архив, в RAR, пароль утерян. Очень нужно достать файлы. Кто может?Прочее9 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо перенести сайт на другой хостинг. Сайт: DLE, ~20мб, панель CPanel Предложения оставляйте только в комментариях! личные сообщения не читаю.Завершен16 лет назад
- $50
Необходимо перенести форум с FireBoard на UMI-CMS встроенный форум. Есть дамп таблиц форума, необходимо перенести контент из этих таблиц в таблицы UMI, с учетом разности форматов, PhpMyAdmin и бубен - все, что необходимо для выполнения ...Завершен16 лет назад
Описание задачи: 1) Что есть: В офисе связь реализонана через ip-soft fone telphin, в качестве провайдра услуги ip-tel используется шлюз от компании telphin(sip.telphin.com)! Используется как для исходящей, так и для входящей связи(входящая реализована через услугу "серийный ...Прочее5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно реализовать поддержку поддоменов через mod_rewrite. Подробности в аське - 244224Прочее3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо отправить по 2 sms сообщения с одного номера на указанный номер с определенным текстом для активации логина. Так же просьба указать сколько имеется номеров т.е для того что бы знать сколько возможно активировать Логинов. Стоимость тарифицируются ...Завершен16 лет назад