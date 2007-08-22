Администрирование проекта

ПрочееЗакрыт10 заявок210 просмотров
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Нужен админ для проекта + он же должен будет выставлять новости (проект: Warez).

Проект новый, перспективный - есть новые взгляды и возможности для получения максимальной прибыли с проекта.

Оплата % с прибыли.

P.S. Минимальное обучение гарантируется, человек нужен ответсвенный, постоянный, без проблем с выгодом в интернет, вообщем работа постоянная и важная.

16 лет назад
numismat
Гость 
NaN летИзраиль
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов
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