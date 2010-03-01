Есть емаил на домене admin @ sait.ru Каким образом можно в него попасть? Пароль естественно имеется. Аська 133два814
Прикрутить домен к сайту
Здравствуйте. Купил домен. Добавил его к сайту созданному ранее из конструктора на http://sites.google.com/site/artillustrat/ Пользуясь имеющейся на сайте формой (вложение) Соблюдая эту инструкцию: http://sites.google.com/support/bin/answer.py?hl=ru&answer=99448
Сайт по новому адресу vivaartgellery.ru не отображается. Хотя я получил письмо от RU-CENTER NCC
Тестирование DNS-серверов для домена 'VIVAARTGALLERY.RU' успешно
завершено. Новый список DNS-серверов для домена 'VIVAARTGALLERY.RU':
Изменения вступят в силу после очередного обновления информации в зоне RU.
Зона обновляется 4 раза в сутки: в 2, 10, 14, 19 часов.
Помогите разобраться.
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