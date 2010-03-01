Прикрутить домен к сайту

Здравствуйте. Купил домен. Добавил его к сайту созданному ранее из конструктора на http://sites.google.com/site/artillustrat/ Пользуясь имеющейся на сайте формой (вложение) Соблюдая эту инструкцию: http://sites.google.com/support/bin/answer.py?hl=ru&answer=99448

Сайт по новому адресу vivaartgellery.ru не отображается. Хотя я получил письмо от RU-CENTER NCC

Тестирование DNS-серверов для домена 'VIVAARTGALLERY.RU' успешно

завершено. Новый список DNS-серверов для домена 'VIVAARTGALLERY.RU':

ns1.logol.ru.

ns2.logol.ru.

Изменения вступят в силу после очередного обновления информации в зоне RU.

Зона обновляется 4 раза в сутки: в 2, 10, 14, 19 часов.

Помогите разобраться.