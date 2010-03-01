Прикрутить домен к сайту

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Завершен5 заявок260 просмотров

Здравствуйте. Купил домен. Добавил его к сайту созданному ранее из конструктора на http://sites.google.com/site/artillustrat/ Пользуясь имеющейся на сайте формой (вложение) Соблюдая эту инструкцию: http://sites.google.com/support/bin/answer.py?hl=ru&answer=99448

Сайт по новому адресу vivaartgellery.ru не отображается. Хотя я получил письмо от RU-CENTER NCC

Тестирование DNS-серверов для домена 'VIVAARTGALLERY.RU' успешно

завершено. Новый список DNS-серверов для домена 'VIVAARTGALLERY.RU':

ns1.logol.ru.

ns2.logol.ru.

Изменения вступят в силу после очередного обновления информации в зоне RU.

Зона обновляется 4 раза в сутки: в 2, 10, 14, 19 часов.

Помогите разобраться.

15 лет назад
vivaart
57 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Invint
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Большое спасибо за профессионализм. Рекомендую.
Очень приятно сотрудничать. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Invint
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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