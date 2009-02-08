Регистрация служебных аккаунтов на видеосервисах

$250
ПрочееЗавершен21 заявка1062 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В целях маркетинга необходима ручная, либо автоматическая регистрация по 150 аккаунтов (профилей) на каждом из следующих видеосервисов:

youtube.com

rutube.com

video.mail.ru

vision.rambler.ru

smotri.com

vids.myspace.com

Итого, 6 * 150 = 900 аккаунтов.

ОЧЕНЬ желательна регистрация через разные IP. По завершении регистрации необходимо предоставить текстовые списки в формате "логин:пароль:емейл", причем емейлы желательно регистрировать на gmail.com

Срок - не более 2 дней.

15 лет назад
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранные исполнители
GeminiPro
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$100
2 дня
Работа выполнена на 100%, в точности по договору. Были задержки, но по объективным причинам - задача действительно не из простых.
ОТЛИЧНЫЙ ЗАКАЗЧИК! С пониманимаем отнесся к задержкам и сложностям. Оплата все четко и сразу. РЕКОМЕНДУЮ!!!
inspector
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$80
1 день
С задачей не справился, все последующие сообщения в личке игнорировал. Не понятно, зачем тогда было писать предложение к проекту.
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