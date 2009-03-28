Удаление вирусов из файла без потери работоспособн

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Закрыт2 заявки261 просмотр

Необходимо удаление вирусов/троянов из файла без потери функциональности.

Дополнительную информацию вышлю.

Файл здесь: http://rapidshare.com/files/231591263/MassSender.rar.html

либо здесь:

http://ifolder.ru/12051351

16 лет назад
tst_11
Ксения 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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