Что-то с базой мускул - нужно починить. http://www.tvoymarket.ru/ аська 1332814 ----- MySQL Error! ------------------------ The Error returned was: Can't connect to local MySQL server through ...
Удаление вирусов из файла без потери работоспособн
Необходимо удаление вирусов/троянов из файла без потери функциональности.
Дополнительную информацию вышлю.
Файл здесь: http://rapidshare.com/files/231591263/MassSender.rar.html
либо здесь:
Заявки фрилансеров
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