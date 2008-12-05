Видеонаблюдение - требуется консульт. и помощь

ПрочееЗакрыт3 заявки199 просмотров
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----- Только для Киевлян -----

Требуется помощь в подборе и настройке оборудования.

Требуется разместить 4-е камеры. одна из которых инфракрасная.

Подбор PCI-платы в компьютер или внешний блок для анализа и записи сигналов.

монитор для realtime наблюдения за камерами.

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15 лет назад
amixen
Артем 
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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