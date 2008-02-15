Нужна идея

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Закрыт7 заявок510 просмотров
#1$

Куплю идею уникального проекта.

Сайт должен быть саморазвивающимся и самообновляющимся.

Не требующий больших финансовых затрат в открытие проекта.

17 лет назад
turist2
Степан 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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