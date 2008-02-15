Есть свои базы подпищиков - нужны рассылки по ним. Рассмотрю варианты с вашими. В привате.
Нужна идея
Куплю идею уникального проекта.
Сайт должен быть саморазвивающимся и самообновляющимся.
Не требующий больших финансовых затрат в открытие проекта.
Заявки фрилансеров
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