Сбор информации по форумам

Есть товар, есть упоминания о нем в инет-прессе и на форумах.

нужно инициировать общение на тематических и общетематических форумах. в форумах должны быть "представлены": потребитель (да я купил норм штука), потенциальный (как оно? стоит того?), потенциальный продавец (веду переговоры с поставщиком по цене, вот сейчас везде такая-то цена, а если привезу по такой - будете брать?)

задача: собрать маркетинговую информацию о настроениях и предпочтениях, возможных возражениях. представить это все в виде отчета: ваши комменты, комменты пользователей, некоторые выводы.

подробные инструкции чего надо выяснить и как это сделать я предоставлю.

2-4 дня на выполнение. жду цену, которую хотите за такую работу.