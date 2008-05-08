Сбор информации по форумам

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Завершен9 заявок299 просмотров

Есть товар, есть упоминания о нем в инет-прессе и на форумах.

нужно инициировать общение на тематических и общетематических форумах. в форумах должны быть "представлены": потребитель (да я купил норм штука), потенциальный (как оно? стоит того?), потенциальный продавец (веду переговоры с поставщиком по цене, вот сейчас везде такая-то цена, а если привезу по такой - будете брать?)

задача: собрать маркетинговую информацию о настроениях и предпочтениях, возможных возражениях. представить это все в виде отчета: ваши комменты, комменты пользователей, некоторые выводы.

подробные инструкции чего надо выяснить и как это сделать я предоставлю.

2-4 дня на выполнение. жду цену, которую хотите за такую работу.

17 лет назад
masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Kostya92
34 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
Аккуратно собрал требуемую информацию. Предложил в удобной форме, получилось более репрезентативно, чем я требовал. Попросил даже меньше денег, т.к. "работы оказалось меньше, чем планировал" :) 9 баллов - потому что немного задержал, но согласовав это со мной - для лучшего качества. Так что все ОК.
Приятно работать с такими заказчиками. Чётко излагает поставленные задачи, объективно оценивает выполненную работу и вовремя её оплачивает. Заплатил за работу больше, чем я брал. 11 баллов :).

Заявки фрилансеров

Kostya92
34 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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