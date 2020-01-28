Нативные рекламные посты для телеграм

$10
Продающие текстыЗакрыт7 заявок287 просмотров
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Авторский блог в телеграм, тема "инвестиции, финансы". Нужно 2 разных нативных рекламных поста для одного канала. 

Писать только тем, у кого есть опыт написания нативных постов такой тематики + примеры работ

Требования к постам:

- Посты не должны быть банальными, например "Подписывайтесь, у нас самые крутые приколы и т.д."

- Пост должен состоять из картинки/гифки с кратким описанием (максимальное описание 200 символов)

- Пост должен содержать ссылку в формате @ссылка

- Пост должен быть цепляющим, оригинальным, таким чтоб привлёк внимание подписчика в ленте и мотивирующим перейти по ссылке

4 года назад
guest_1581093663184
4 года в сервисе
Был
4 года назад