Разработка КП

Нужно сделать брошюру посвящённую одному из проектов компании. Уже разместил заявку на дизайн вот здесь [url=https://www.weblancer.net/projects/verstka-poligrafii-10/dizajn-broshyury-1020562/]https://www.weblancer.net/projects/verstka-poligrafii-10/dizajn-broshyury-1020562/ [/url]хочу пригласить оттуда лучшего дизайнера из заявок. Могу, но не успеваю дать дизайнеру контент. Нужен текст и изображения. Текст, вообще, есть на сайте ...