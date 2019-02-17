Необходимо отредактировать «социальное значимость» для проекта.

$5
Продающие текстыЗакрыт11 заявок219 просмотров
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Для написания социально-спортивного проекта необходимо отредактировать текст «социальной значимости проекта». Проект пишется для участия в президентском Гранте.

Вот что мы написали:

Эффект большого города. Чем больше город, тем больше соблазнов.С развитием технологий и цифроизации жизни, общение всё больше уходит в в сети интернет. Привычные места общения подростков, такие как спортивные площадки и футбольные поля сменяются торговыми центрами. Одна из причин это безопасность в связи с которой большинство площадок огорожено заборами и туда попросту не попасть, питерский климат тоже играет большую роль. В тоже время в торговых центрах тепло зимой и прохладно летом и там есть бесплатный вайфай и обилием магазинов. Однако одним общением такие посиделки не заканчиваются. Детям хочется есть, посмотреть недавно вышедший фильм, а денег нет. Они пытаются без билетов проникнуть в кинотеатр или крадут еду в магазинах. Рано или поздно но это приводит в детскую комнату милиции. В городе большое количество подростковых клубов, досуговых центров. Однако дети не любят их посещать. И как правило эти клубы работают с детьми от 14 лет. Из за чего теряется 10-13-летний возраст. Одна из причин не любви детей пмк это, то что большинство секций в них не относятся к разряду популярных видов единоборств. Подросткам не нравится скучное айкидо и строгое не применимое карате. Другая причина это вне «секционная работа» . Подростков заставляют раздавать ленточки у метро перед « 9 мая», участвовать в субботниках, но самое страшное участвовать в самодеятельности. Вся эта «заставиловка» уводит подростков из клубов. А если подросток стоит на учёте, то в клубе на него должны завести соц паспорт и писать по нему отчёты, по этой причине такие подростки нежелательны. В стране много законов, проектов нацеленных на поддержку сирот, а кто поддерживает детей из неполных семей, из семей с низким достатком. Сироты имеют бесплатный проезд, пенсию. Дети же из полных семей, но с низким достатком порой не имеют ни чего. Их родители не могут обеспечить им оплату секций, которые они хотели бы посещать, а бесплатные им не интересны. Всё это их и приводит на улицы, в «дурные компании».

Вот что просят:

5 лет назад
Stormgym
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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