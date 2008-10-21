Доработать векторный файлик

Расчет 4-х этажного промышленного здания из сборных железобетонных конструкций - такого рода проект. Подробности в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть утвержденный макет в кореле. Осталось его только завершить - Нужно отрисовать элементы, т.е. сделать качественное трассирование. Вписать по рандому (случайно) в квадратики и отослать файл обратно мне на ящик.
Бюджет 600 рублей.
Очень срочно.
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