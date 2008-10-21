Доработать векторный файлик

$20
Промышленный дизайнЗакрыт3 заявки133 просмотра
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Есть утвержденный макет в кореле. Осталось его только завершить - Нужно отрисовать элементы, т.е. сделать качественное трассирование. Вписать по рандому (случайно) в квадратики и отослать файл обратно мне на ящик.

Бюджет 600 рублей.

Очень срочно.

15 лет назад
dkdesign
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
ash_e
Россия
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
26 отзывов(-1)
15 лет назад
$44
1 день
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