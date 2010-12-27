Фото в чертеж по образцу

  1. Биржа фриланса
  2. Промышленный дизайн
Завершен10 заявок307 просмотров

Есть образец - в приложении. Там схематически изображен муз. инструмент в трех проекциях и на каждой проекции отмечены ключевые размеры.

Нужно сделать аналогично, только для другого инструмента, фото которого я предоставлю в таких же трех проекциях.

Это может быть и Corel, впринципе чертежные программы не обязательны в данном случае.

14 лет назад
Chomsky
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

manas
49 лет
16 лет в сервисе
Был
23 дня назад
14 лет назад
$10
1 день
Сергей профессионал в своей области. Быстро и качественно выполнил проект, терпеливо относился к проволочкам с моей стороны. Постарался вникнуть в суть задачи и по ходу работы оказывал необходимую консультацию, давал уместные советы. Результатом сотрудничества я очень доволен.
Юра - не только общительный, но предельно корректно-общительный заказчик. К тому же понимающий задачу не только свою, но и исполнителя. От него получил не только быструю оплату, но и 100% бонус, и это при отсутствии у меня отзывов. В дополнение я получил бесплатно некоторую музыкальную терминологио в музыкальных инструментах. В конце проекта всегда хорошо вспоминать хорошие моменты. СПАСИБО!

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manas
49 лет
16 лет в сервисе
Был
23 дня назад
14 лет назад