Фото в чертеж по образцу

Есть образец - в приложении. Там схематически изображен муз. инструмент в трех проекциях и на каждой проекции отмечены ключевые размеры.

Нужно сделать аналогично, только для другого инструмента, фото которого я предоставлю в таких же трех проекциях.

Это может быть и Corel, впринципе чертежные программы не обязательны в данном случае.