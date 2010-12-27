Имеется фонтан, необходимо представить как он будет выглядеть после реконструкции. Материал по фонтану, виды форсунок в pdf файле. В файле xls три варианта. Их нужно все оценить. Фонтан нужен с ...
Фото в чертеж по образцу
Есть образец - в приложении. Там схематически изображен муз. инструмент в трех проекциях и на каждой проекции отмечены ключевые размеры.
Нужно сделать аналогично, только для другого инструмента, фото которого я предоставлю в таких же трех проекциях.
Это может быть и Corel, впринципе чертежные программы не обязательны в данном случае.
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