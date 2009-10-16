Создать чертеж

Есть серия фотографий механизма с небольшим количество деталей (до 10), точнее конкретного узла механизма. Есть также все необходимые размеры деталей, можно сделать дополнительные замеры.

Задача - создать подготовленный к печати чертеж, где были бы отражены составляющие этого узла, их форма и размеры в различных проекциях. Какой программой воспользуетесь значения не имеет.