Создать чертеж

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Закрыт15 заявок301 просмотр

Есть серия фотографий механизма с небольшим количество деталей (до 10), точнее конкретного узла механизма. Есть также все необходимые размеры деталей, можно сделать дополнительные замеры.

Задача - создать подготовленный к печати чертеж, где были бы отражены составляющие этого узла, их форма и размеры в различных проекциях. Какой программой воспользуетесь значения не имеет.

15 лет назад
Chomsky
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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