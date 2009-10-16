Требуется нарисовать проект технической площадки согласно вводных данных, просчитать и разместить шкафы исходя из предоставленной информации по холодному\горячему ряду, разместить системы климат контроля (опять же исходя из предоставляемой информации), разместить фальш пол, фальш потокок, освещение, ...
Создать чертеж
Есть серия фотографий механизма с небольшим количество деталей (до 10), точнее конкретного узла механизма. Есть также все необходимые размеры деталей, можно сделать дополнительные замеры.
Задача - создать подготовленный к печати чертеж, где были бы отражены составляющие этого узла, их форма и размеры в различных проекциях. Какой программой воспользуетесь значения не имеет.
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