Доделать онлайн-менеджер

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка250 просмотров

Срочно требуется программист для доведения до конца игры онлайн-мененджера.

Проект сделан на 80%, оставшиеся 20 необходимо сделать за 1 неделю.

Написан на php с использованием фреймворка Kohana.

Работа по договору.

Только Москва.

Работа удалённая.

Бюджет 30 000 рублей.

оплата по факту выполнения.

В случае успеха возможно дальнейшее сотрудничество.

Пишите на адрес [email protected]

звоните по телефону 768-07-23

PHP
16 лет назад
inetart
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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