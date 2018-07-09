Доработать игру

платформа Instant Game на FB, в перспективе на год 20 проектов!игра не большая, нужно сделать на HTML5 технологии ссылка на Гугл документ:https://docs.google.com/document/d/1vOwrg8SZYruyLKaHoPmGeaJU3LY_Kx0E6FSia-u7yfk/edit?usp=sharingосновные требования к команде:1) партфолио (готовые проекты) на Instant Game 2) команда в Украине 3) нужно просчитать ...