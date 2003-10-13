Требуется разработка игр для казино, включая создание интересного игрового контента и механик. Ожидается проработка концепции и дизайна игровых автоматов.
Интернет казино
$300Закрыт13 заявок1231 просмотр
Интернет казино во внешней программе с использованием Plaginов.
Легче всего понять загрузив пример http://clx.ru/dll/Dlluser.exe (проверяйте на вирусы) (Может понадобиться эта DLL http://clx.ru/dll/borlndmm.dll ) Это жалкое подобие оболочки для всех будущих игр.
В нашем примере реализована игра блекджек.
В указанный бюджет входит создание еще 3 игр (покер, рулетка, однорукий бандит).
Для создания игры необходимо не только программирование на Delphi, но и написание серверных скриптов на php, perl.
Возможно долгосрочное сотрудничество за доп. средства.
В плане создание и других игр (также многопользовательские), но это уже после запуска первой версии.
22 года назад
Гость smail
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Был
22 года назад
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