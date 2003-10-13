Интернет казино во внешней программе с использованием Plaginов.

Легче всего понять загрузив пример http://clx.ru/dll/Dlluser.exe (проверяйте на вирусы) (Может понадобиться эта DLL http://clx.ru/dll/borlndmm.dll ) Это жалкое подобие оболочки для всех будущих игр.

В нашем примере реализована игра блекджек.

В указанный бюджет входит создание еще 3 игр (покер, рулетка, однорукий бандит).

Для создания игры необходимо не только программирование на Delphi, но и написание серверных скриптов на php, perl.

Возможно долгосрочное сотрудничество за доп. средства.

В плане создание и других игр (также многопользовательские), но это уже после запуска первой версии.