Интернет казино

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт13 заявок1231 просмотр

Интернет казино во внешней программе с использованием Plaginов.

Легче всего понять загрузив пример http://clx.ru/dll/Dlluser.exe (проверяйте на вирусы) (Может понадобиться эта DLL http://clx.ru/dll/borlndmm.dll ) Это жалкое подобие оболочки для всех будущих игр.

В нашем примере реализована игра блекджек.

В указанный бюджет входит создание еще 3 игр (покер, рулетка, однорукий бандит).

Для создания игры необходимо не только программирование на Delphi, но и написание серверных скриптов на php, perl.

Возможно долгосрочное сотрудничество за доп. средства.

В плане создание и других игр (также многопользовательские), но это уже после запуска первой версии.

DelphiPHP
22 года назад
smail
Гость 
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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