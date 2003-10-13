Мультипользовательская Игра Деберц на деньги.

Требуется разработка игр для интернет казино с использованием плагинов. В рамках бюджета необходимо создать 3 игры: покер, рулетка и однорукий бандит. Необходимы навыки программирования на Delphi и написания серверных скриптов на PHP и Perl. Возможность долгосрочного сотрудничества после запуска первой версии.