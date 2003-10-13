Требуется разработка мультипользовательской игры Деберц на деньги. Важно учесть все аспекты игрового процесса и функциональные требования для обеспечения качественного игрового опыта. Ожидается создание стабильного и привлекательного интерфейса для игроков.
Мультипользовательская Игра Деберц на деньги v.2
$50Закрыт2 заявки325 просмотров
Мультипользовательская Игра Деберц на деньги. Прием ставок в WM,Egold и др. платежных системах. Правила игры вот здесь:
22 года назад
Гость idalex
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад
Выбранный исполнитель
22 года назад
$30
8 дней
Заявки фрилансеров
22 года назад
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