Мультипользовательская Игра Деберц на деньги v.2

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки325 просмотров

Мультипользовательская Игра Деберц на деньги. Прием ставок в WM,Egold и др. платежных системах. Правила игры вот здесь:

http://www.gambler.ru/belot/data/bela.html

22 года назад
idalex
Гость 
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад

Выбранный исполнитель

Application
Гость 
39 лет
22 года в сервисе
Был
17 лет назад
22 года назад
$30
8 дней

Заявки фрилансеров

Application
Гость 
39 лет
22 года в сервисе
Был
17 лет назад
22 года назад

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