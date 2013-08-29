Разработка девчачьих игр на Flash

Требуется команда (дизайнер + программист) или это может быть один и тот же человек для разработки игр на AS3.

Игры простые, но с очень качественной графикой.

Вот примеры того, что хотим получать по итогу:

http://dressupmix.com/swf/1830810739-Princess-Fashion-Designer.swf

http://dressupmix.com/swf/1363517347-Cinderella-Princess-Cleanup.swf

http://dressupmix.com/swf/1987244634-Cute-Fashion-Stylist.swf

Техзадания мы высылаем.

Платим за проект 300-400 USD, либо по отдельной договоренности.