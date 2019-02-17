Разработка мини игры

Здравствуйте нужно написать простую мини игру кликер. Эта игра будет дополнением к уже готовому приложению, поэтому её нужно сделать максимально легкой и простой. Она должна быть написана на Кotlin или Java. Пример на видео: https://www.youtube.com/watch?v=oYuP-0aI2A8&feature=youtu.be Нужно скопировать ...