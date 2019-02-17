Разработка мини игры

Разработка игрЗакрыт8 заявок171 просмотр
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Необходимо разработать простую браузерную игру на основе существующей.

Дизайн готов.

Задача срочная.

5 лет назад
ggpa
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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