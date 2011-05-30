Создание игры Битва роботов

Про проект: Платформа - C++ или C#. Жанр- Стратегия в реальном времени с элементами RPG. Игрок передвигается по 2d примитивной карте. Игрок торгует, общается с другими игроками, передвигается по карте. В игре, на глобальной карте, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать простенькую 2D игру в Делфи или С++ (желательно до воскресенья вечером), в которой пользователь должен написать свой алгоритм для робота (максимум 8 роботов), после чего они будут сражатся между собой по своему алгоритму. Есть некоторые наброски на Делфи и тех. задание. Обращатся в ЛС. От вас цена и сроки.
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